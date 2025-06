Festa Cinema Roma 2025 Paola Cortellesi sarà presidente di giuria

La Festa del Cinema di Roma 2025 si prepara a brillare ancora una volta, con Paola Cortellesi protagonista assoluta. Presiedendo la giuria del Concorso Progressive Cinema, l’attrice, regista e sceneggiatrice torna protagonista dell’evento dopo il successo del suo esordio alla regia, ‘C’è ancora domani’. La sua passione e talento promettono di portare nuova energia e innovazione a questa prestigiosa manifestazione. Un appuntamento da non perdere, perché...

Paola Cortellesi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. L’attrice, regista e sceneggiatrice torna alla Festa del Cinema dopo lo straordinario successo di ‘C’è ancora domani’, pluripremiato film che ha segnato il suo esordio alla regia nel 2023: il titolo si è aggiudicato il Premio speciale della giuria, il Premio del pubblico e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas, divenendo poi uno dei maggiori successi di pubblico dell’intera storia del cinema italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Festa Cinema Roma 2025, Paola Cortellesi sarà presidente di giuria

