Festa benefica con Leleforever

Festa benefica con Leleforever: un’occasione imperdibile per unire divertimento, musica e solidarietà. Impossibile fermarli, i volontari di Leleforever tornano con la loro 22ª edizione, in programma a Villasanta da oggi a domenica, in piazza Sant’Alessandro. Tra piatti gustosi, atmosfera coinvolgente e concerti serali, ogni sera si trasforma in un gesto di speranza nella lotta contro la leucemia. La colonna sonora odierna...

Impossibile fermarli. Anche quest’anno i volontari hanno allestito Leleforever in Festa, manifestazione promossa per raccogliere fondi da destinare alla lotta alla leucemia. L’edizione numero 22 è in programma oggi, domani e domenica a Villasanta, in piazza Sant’Alessandro. Ogni sera il menù comprende musica e opportunità gastronomiche. Le cucine e il bar saranno aperti dalle 19. I concerti inizieranno alle 21. La colonna sonora odierna, garantita dal complesso La voce delle donne, sarà tutta al femminile. Domani, invece, toccherà agli Azione Mutande. Domenica, infine, saranno i successi di Vasco Rossi a chiudere la tre-giorni: sul palco i Blascoriginal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa benefica con Leleforever

In questa notizia si parla di: festa - leleforever - benefica - femminile

Festa benefica con Leleforever - Anche quest’anno i volontari hanno allestito Leleforever in Festa, manifestazione promossa per raccogliere fondi da destinare alla ... Lo riporta ilgiorno.it