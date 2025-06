Ferrovie dello Stato emesso il nuovo green bond da 800 milioni

Ferrovie dello Stato rafforza il suo impegno sostenibile con l’emissione del nuovo green bond da 800 milioni di euro, destinato esclusivamente agli investitori istituzionali. Con scadenza nel giugno 2032 e una cedola al 3,375%, questa operazione sottolinea l’importanza delle tematiche ambientali per la società, guidata dal CEO Stefano Donnarumma. Questa decima emissione rappresenta un passo decisivo verso un futuro più verde e sostenibile.

Nuovo green bond in arrivo sul mercato. Lo colloca Ferrovie dello Stato ed è riservato agli investitori istituzionali con scadenza giugno 2032, per un importo nominale di 800 milioni. La cedola è stata fissata al 3,375% con spread finale di 105,1 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento. Un bond che dimostra l’importanza delle tematiche green per la società guidata dal ceo Stefano Donnarumma, essendo questa la decima emissione del programma dell’azienda. I dettagli. Il titolo sarà quotato presso Euronext Dublin e per la prima volta sul Mot (Mercato telematico delle obbligazioni) di Borsa Italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ferrovie dello Stato, emesso il nuovo green bond da 800 milioni

