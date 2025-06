Ferrara si masturba per strada in pieno giorno | smascherato da un video su YouPol e denunciato

In un episodio che ha scosso l’opinione pubblica, un uomo è stato smascherato e denunciato a Ferrara dopo aver compiuto atti osceni in pieno giorno, grazie alle segnalazioni dei cittadini su Youpol. La vicenda si unisce ad altre contestazioni, tra cui una sanzione per ubriachezza nel centro storico, richiamando l’attenzione sull’importanza della collaborazione civica nella tutela della sicurezza e del decoro urbano.

