Ferrante Carrozzine Determinate sulla nuova area di risulta | Un progetto che esclude va rivisto

Claudio Ferrante, presidente di Carrozzine Determinate, denuncia con fermezza il progetto dell'area di risulta, definendolo un’iniziativa che esclude anziché includere. «Un progetto che esclude, non che include, e vissero tutti felici, contenti… e ignoranti». Quando si tratta di opere pubbliche finanziate con risorse pubbliche, è fondamentale ascoltare le esigenze di tutti. È il momento di rivedere questa proposta per costruire un futuro più inclusivo e accessibile.

