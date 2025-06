Fermi per 2 ore e mezza sulla Statale 89 | l' odissea degli automobilisti bloccati per un tir incastrato sotto al ponte

Un pomeriggio da incubo sulla Statale 89: centinaia di automobilisti bloccati per oltre due ore e mezza a causa di un tir incastrato sotto un ponte, creando un ingorgo senza precedenti. La situazione si è finalmente sbloccata grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, portando sollievo a chi ha vissuto un vero e proprio calvario. Un episodio che ricorderemo come esempio di come la prontezza possa fare la differenza.

Si è risolta dopo due ore abbondanti grazie all'intervento dei vigili del fuoco il disagio provocato a centinaia di automobilisti da un mezzo adibito a trasporti eccezionali che intorno alle 14, a pochi chilometri da Foggia, è rimasto incastrato sotto a un ponte della Statale 89, che ha toccato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fermi per 2 ore e mezza sulla Statale 89: l'odissea degli automobilisti bloccati per un tir incastrato sotto al ponte

