Fermeremo il nucleare con o senza Trump Netanyahu minaccia l' Iran

Il futuro dell’energia nucleare e le tensioni geopolitiche si intrecciano in un quadro incerto, con leader come Netanyahu e Trump sullo sfondo. Il primo ministro israeliano ribadisce l’obiettivo di interrompere il programma nucleare iraniano e le capacità balistiche, sottolineando che la decisione finale spetta al presidente americano. La questione rimane aperta: fino a quando si continuerà a negoziare o si passerà all’azione?

"Il nostro obiettivo primario è fermare il programma nucleare" iraniano "e rimuovere la minaccia". "Il secondo obiettivo è fermare le loro capacità balistiche. Raggiungeremo tutti i nostri obiettivi cioè i loro impianti nucleari". Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un'intervista a Kan Tv. "La decisione di aderire spetta al presidente Trump - ha aggiunto - è una sua decisione, lui farà ciò che è meglio per gli Stati Uniti e io farò ciò che è meglio per Israele". Intanto si è tenuto un colloquio ad alto livello tra i governi di Stati Uniti e Israele mentre a Washington prosegue il dibattito sull'opportunità di unirsi alla guerra contro l'Iran e il presidente, Donald Trump, ha annunciato che entro 2 settimane prenderà una decisione in merito.