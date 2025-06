fermana incontro con i tifosi ma le preoccupazioni restano

Fermana incontra i tifosi, ma le preoccupazioni restano vive e palpabili. Giovedì sera, un confronto acceso ha riunito società, amministrazione comunale e sostenitori, per fare il punto sulla difficile situazione attuale e sulle sfide imminenti. Dal verdetto sull’omologa alle prospettive future, il dialogo è stato intenso e carico di emozioni. Ora, l’attesa è tutta rivolta a capire come questa partita influenzerà il destino della Fermana e cosa riserverà il cammino a tifosi e squadra.

Nella tarda serata di giovedì si è volto l’incontro organizzato da alcuni tifosi che hanno cercato di mettere di fronte la società e l’ amministrazione comunale, insieme ai sostenitori, per capire qual’è la situazione attuale e reale in casa Fermana ma anche quello che li attende a breve. Gli argomenti di discussione sono bene noti ovviamente: dalla situazione relative all’esito positivo o meno dell’ omologa, la situazione relativa alle mensilità che riguardano gli atleti, al mondo in cui si potrà ripartire, all’ iscrizione e agli eventuali piani alternativi. E’ chiaro che in città e tra i tifosi c’è la voglia di capire cosa accadrà e soprattutto il popolo della Fermana vorrebbe avere la situazione ben chiara, in particolare dopo la chiusura della trattativa con il gruppo rappresentato da Pileri che, ad un certo punto, sembrava in pratica pronto a dare un immediato futuro alla Fermana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it