Ferie non godute | altra sentanza a Napoli docente risarcita di 7mila euro

In un’epoca in cui i diritti dei lavoratori sono al centro del dibattito, arriva una nuova importante sentenza a Napoli che riconosce il diritto alle ferie non godute anche ai docenti precari. La decisione del Tribunale, che stabilisce un risarcimento di 7.000 euro, rafforza l’uguaglianza tra lavoratori a tempo determinato e personale di ruolo nel settore scolastico, sottolineando come il rispetto delle ferie sia un principio irrinunciabile per tutti.

Una sentenza del Tribunale di Napoli, l’ennesima, riconosce ad una docente precaria il diritto all’indennizzo per le ferie non godute, stabilendo un risarcimento di 7.000 euro. La decisione rafforza la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e personale di ruolo nel settore scolastico. Il diritto irrinunciabile alle ferie Il Tribunale di Napoli, con . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

