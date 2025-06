Ferentino a rischio i 7 Mln di euro per i lavori alla scuola Paolini

Ferentino rischia di perdere un prezioso finanziamento di 7 milioni di euro destinato alla ristrutturazione della scuola Paolini, con scadenza entro marzo 2026. Il tempo stringe e le opportunità si riducono: dall’Europa arriva l’avviso che senza interventi rapidi, si potrebbe compromettere un progetto fondamentale per il futuro scolastico della città . È il momento di agire con decisione e determinazione per salvare questa importante risorsa.

"Il tempo stringe e si rischia di perdere un finanziamento importante di sette milioni di euro per la ristrutturazione della Scuola Paolini. I lavori infatti così come da bando dovranno terminare entro Marzo 2026 ed è notizia di questi giorni che dall'Europa il Vicepresidente della Commissione.

