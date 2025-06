Femminicidio di Afragola l' indignazione della famiglia della vittima | Spero che il Papa non risponda alla lettera di Tucci

Il femminicidio di Afragola ha suscitato un’ondata di indignazione e dolore tra la famiglia di Martina, una giovane vittima innocente segnata da una tragedia atroce. La notizia della lettera di perdono inviata dall'assassino al Papa ha scatenato reazioni di sdegno e incredulità. Enza, madre di Martina, si prepara a ricordare la memoria della figlia, sperando che le istituzioni e i leader mondiali non restino in silenzio di fronte a questa ingiustizia.

«Spero che il Papa non gli risponda neanche». Non ci sta Enza, la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa con una pietra ad Afragola il 26 maggio dall’ex fidanzato, Alessio Tucci, alla notizia circolata nei giorni scorsi sulla lettera di perdono che il diciannovenne ha inviato a Papa Leone XIV. Lettera consegnata dal giovane al cappellano del carcere dove è detenuto. Così la donna ha affidato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio di Afragola, l'indignazione della famiglia della vittima: “Spero che il Papa non risponda alla lettera di Tucci”

