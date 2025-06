Felicemente supporta il talento dei giovani, creando un ambiente in cui le idee possono germogliare e volare alto. In Romagna, FeliceMente è il fulcro di questa rivoluzione positiva, nato all’inizio del 2025 dall’intuizione di Ingrid Pepoli, esperta di risorse umane di Savignano. Con il suo entusiasmo contagioso, Ingrid afferma: "Facciamolo!", perché il futuro appartiene a chi ha il coraggio di sognare e agire.

