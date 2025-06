FEduF ABI | Senza educazione finanziaria cresce la fragilità sociale

In un’Italia sempre più preoccupata per il proprio futuro economico, la mancanza di educazione finanziaria acuisce la fragilità sociale. La ricerca “L’età d’argento tra benessere e precarietà” di IPSOS, presentata alla FEDUF, evidenzia come l’ignoranza finanziaria possa compromettere il nostro benessere collettivo. È fondamentale investire nella cultura del denaro per costruire un domani più stabile e consapevole.

Gli italiani sono sempre più preoccupati per il loro futuro economico. È quanto emerge dalla ricerca "L'età d'argento tra benessere e precarietà", realizzata da IPSOS e presentata durante l'assemblea pubblica annuale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) – creata da ABI nel 2014 – un appuntamento che rappresenta un'occasione per riflettere sul ruolo del denaro nella nostra società, sul suo significato profondo e sulle sue implicazioni etiche e sociali. L'incontro, moderato da Jole Saggese, ha visto la partecipazione di Lorenzo Ornaghi – Presidente della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Stefano Lucchini – Presidente FEduF, Antonio Patuelli – Presidente ABI, Nando Pagnoncelli – Presidente IPSOS, Massimo Lapucci, Elsa Fornero, Mons.

