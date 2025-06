Fedespedi il bergamasco Marcello Saponaro eletto nel consiglio direttivo

In un clima di entusiasmo e rinnovamento, Fedespedi conferma la leadership di Alessandro Pitto come presidente per il triennio 2025-2028, durante l’assemblea di giugno a Milano. Con l’elezione di Marcello Saponaro, rappresentante del bergamasco, nel consiglio direttivo, la federazione rafforza il suo impegno nel settore delle spedizioni internazionali. Un passo deciso verso un futuro sempre più competitivo e innovativo per le imprese italiane di logistica e trasporto.

Alessandro Pitto è stato confermato presidente di Fedespedi, la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, per un nuovo triennio (2025-2028). Il rinnovo dell'incarico è avvenuto nel corso dell'assemblea privata della Federazione che si è svolta giovedì 19 giugno a Milano. In tale occasione sono inoltre stati eletti anche i nuovi membri di consiglio direttivo, collegio dei revisori e collegio dei probiviri. Alessandro Pitto, eletto presidente per il primo mandato nel 2022 succedendo a Silvia Moretto, è il 17° Presidente nella storia di Fedespedi. È impegnato in ambito associativo da oltre vent'anni: in Spediporto è stato Presidente per due mandati (fino al 2022) ed è stato Vicepresidente di Fedespedi dal 2019 dal 2022.

