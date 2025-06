Federico 14 anni | è il super bomber d’Italia

Federico Croci, il giovane prodigio di Bibbiena, sta rivoluzionando il calcio giovanile italiano con i suoi incredibili 44 gol stagionali. A soli 14 anni, è già il miglior marcatore del D8217Italia ed è destinato a grandi traguardi. La sua passione, il talento e la determinazione fanno di Federico un vero e proprio baby bomber di valore nazionale. Ma quale sarà il suo prossimo passo nel mondo del calcio?

Il miglior marcatore italiano in questa stagione? Un baby calciatore aretino di cui si parla un gran bene e che soprattutto ha siglato qualcosa come 44 gol. Niente male per Federico Croci, nato il primo luglio 2010. Originario di Bibbiena, calcisticamente è cresciuto tra le fila del Subbiano dove ha iniziato ad inseguire i primi palloni e siglare i primi gol a soli cinque anni. Dopo sei stagioni in gialloblĂą, nell'estate 2021, il passaggio all'Aquila Montevarchi, che in quel periodo militava nei professionisti e che aveva tra le propria fila il fratello maggiore Riccardo (classe 2005). Anche qui non mancano i gol e le ottime prestazioni al servizio della squadra.

