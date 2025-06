Federalberghi | Hotret azione legale paneuropea contro Bookingcom

Federalberghi, Hotrec e le associazioni di albergatori di 25 Paesi europei uniscono le forze in un’azione legale storica contro Booking.com. Questa iniziativa segue la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 settembre 2024, che ha condannato le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma per violazione dei diritti degli esercenti. È il primo passo verso una maggiore tutela degli operatori dell’ospitalità in Europa e la fine delle pratiche sleali.

Federalberghi, insieme a Hotrec (associazione europea dell'ospitalità) e alle associazioni nazionali degli albergatori di altri 25 Paesi europei, sostiene un'azione legale collettiva paneuropea contro Booking.com. L'iniziativa fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 19 settembre 2024, che ha stabilito che le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma (cosiddetta parity rate ) violino il diritto della concorrenza dell'UE. L'iniziativa, senza costi per gli imprenditori, dovrebbe consentire di recuperare un risarcimento per tutte le imprese aderenti.

