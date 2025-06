Fedeli in disaccordo per gli orari delle messe il parroco lancia l' ultimatum | Adesso mi dimetto

Il clima tra i fedeli e il parroco Don Mietek Kinaszczuk si fa sempre più teso, tra scontri sugli orari delle messe e minacce di dimissioni. La comunità vive un momento di grande fermento, tra richieste di ascolto e insoddisfazioni profonde. La questione non è solo religiosa, ma anche sociale: come si può ricucire il rapporto tra parrocchia e cittadini? La risposta potrebbe arrivare da un confronto sincero e aperto.

Prima ha annunciato che si sarebbe dimesso, durante un incontro con i fedeli di alcune sue parrocchie. Poi ci ha ripensato e, per ora, non fa passi indietro. È un periodo movimentato per don Mietek Kinaszczuk, da settembre parroco di Andezeno, Airali, Montaldo Torinese e Pavarolo. In questi due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Fedeli in disaccordo per gli orari delle messe, il parroco lancia l'ultimatum: "Adesso mi dimetto"

In questa notizia si parla di: fedeli - parroco - disaccordo - orari

Sostanze stupefacenti e festini con le offerte dei fedeli: l'ex-parroco risarcirà la parrocchia con 45mila - Un exparroco coinvolto in uno scandalo di sostanze stupefacenti e festini con le offerte dei fedeli ha raggiunto un accordo per risarcire la parrocchia dell'Annunciazione con 45mila euro.

Fedeli in disaccordo per gli orari delle messe, il parroco lancia l'ultimatum: Adesso mi dimetto.

Fedeli in disaccordo per gli orari delle messe, il parroco lancia l'ultimatum: "Adesso mi dimetto" - Per il momento, nonostante i toni accesi durante la riunione e il suo ultimatum, resta lui alla guida di tutte le ... Segnala torinotoday.it

Fedeli arrivano in ritardo alla Messa, il parroco nega loro la comunione - Avrebbe in buona sostanza consentito di ricevere la comunione solo ai fedeli arrivati in chiesa in orario e che hanno quindi seguito l'intera funzione ... ilgiornale.it scrive