Febbre tricolore | si respira tanto rinnovato entusiasmo nel popolo bianconero Abbonamenti il via a inizio luglio

L’entusiasmo tra i tifosi della Virtus Bologna è alle stelle, con la vittoria dello scudetto numero 17 che infiamma il cuore del popolo bianconero. La voglia di ripartire e sostenere la squadra è forte, e con l’apertura degli abbonamenti prevista per i primi di luglio, si preannuncia un’altra stagione di grandi emozioni. I vertici societari sono già al lavoro per garantire un percorso all’altezza delle aspettative, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo.

Va di fretta la Virtus. Mandato in archivio il campionato, con la conquista dello scudetto numero 17, la V nera guarda avanti e comincia a pensare alla prossima stagione e alla campagna abbonamenti, la cui apertura è fissata nei primi giorni di luglio. Nella prima fase, diciamo i primi due mesi, Pajola e compagni torneranno a giocare al PalaDozza, in attesa che sia pronta, come ogni stagione, la Segafredo Arena. I vertici societari sono già al lavoro per ottenere le maggiori agevolazioni possibili nei due campionati. Detto che sarà impossibile giocare sempre in trasferta per due mesi, la Virtus cercherà di interagire soprattutto con l' Eurolega.

