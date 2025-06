FC 25 Obiettivo Live | Mutaforma | Onore Champions

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti il nuovo obiettivo live “Mutaforma: Onore Champions”, lanciato il 20 giugno 2025. Questo sfido settimanale ti permette di conquistare pacchetti premio e un consumabile EVO, completando 5 incarichi coinvolgenti. Preparati a giocare partite in Champions e ad accumulare ricompense uniche, ma affrettati: la scadenza si avvicina!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Mutaforma: Onore Champions uscita in data 20 giugno 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Mutaforma Onore Champions. Gioca partite in Champions per ottenere pacchetti premio e un consumabile EVO. Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5. Scadenza: 25 giugno. Premio Finale: 1x Mutaforma Gakpo Non scambiab.. Giocane 4 Gioca 4 partite nelle Finali Champions. 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Mutaforma: Onore Champions

In questa notizia si parla di: obiettivo - champions - mutaforma - onore

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

FC 25, Obiettivo Live: Mutaforma: Onore Champions.

Champions, obiettivo tre italiane ai quarti: il grande balzo del Napoli in 17 anni - domenica indossò la maglia azzurra numero 10 in onore del Pibe) e festa in città perché era stato ... Da ilmattino.it

Ancelotti: "Allenare il Real è un onore. Champions? L'obiettivo è arrivare a giocare la finale" - "L'obiettivo è arrivare a giocare la finale, ci siamo prefissati questo traguardo anche quest'anno. Scrive tuttomercatoweb.com