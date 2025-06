FC 25 Obiettivo Live Mutaforma | Hamed Traorè

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti il nuovo obiettivo settimanale dedicato a Hamed Traorè! Questa sfida, disponibile dal 20 giugno 2025, ti permette di ottenere un incredibile giocatore tramite la Mutaforma completando 4 delle 5 sfide proposte. Ricorda, gli premi sono esclusivi e non scambiabili, quindi affrettati a completare l’incarico prima della scadenza del 27. Sei pronto a migliorare la tua squadra?

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Liv e Mutaforma: Hamed Traorè uscito in data 20 giugno 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Mutaforma Hamed Traorè. Completa 4 sfide su 5 per ottenere Hamed Traorè, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 su 5. Scadenza: 27 giugno. Premio Finale: 1x Mutaforma Hamed Traorè Non scambiab.. Titulaire en Ligue 1. Gioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando 3 giocatori della Ligue 1 titolari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com