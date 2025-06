FC 25 finalmente disponibili gli Scambi | ecco quali e come devi farli

Finalmente sono arrivati gli scambi in FC 25, una grande novità per i giocatori! Questa è l’occasione perfetta per potenziare la tua squadra, ma ricorda di usare i tuoi doppioni per ottenere il massimo. Ecco tutte le opportunità disponibili e come completare i requisiti per sfruttare al meglio queste offerte: non lasciarteli scappare!

Sono disponibili gli scambi in FC 25, prima volta nell'anno. Ecco quali sono e come devi farli. Valuta sempre di farli con i tuoi doppioni. Mutaforma TOT 85 Premio: 1x 75+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 85: esattamente 4 Mutaforma TOT 86 Premio: 1x 81+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 86: esattamente 4 Mutaforma TOT 87 Premio: 1x 82+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 87: esattamente 4 Mutaforma TOT 88 Premio: 1x 83+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT minimo 88: esattamente 4 Mutaforma TOT 89 Premio: 1x 50 Players Pack Non scambiab.

