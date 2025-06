FC 25 | Emilio Butragueño SBC ed Evoluzione

Se sei un appassionato di FIFA e desideri potenziare il tuo team con Emilio Butragueño, questa è la sfida che fa per te. La SBC di Butragueño, disponibile durante la promo Mutaforma, ti permette di evolverlo con più playstyle grazie a sei sfide richieste. Scopri come completarle al meglio e portare il tuo gioco a un livello superiore, lasciando il segno nelle partite decisive. Ecco cosa devi fare per ottenere il massimo dai tuoi sforzi.

Durante la promo Mutaforma è uscita la SBC di Emilio Butragueño che si può inserire anche in una EVO per evolverlo con più playstyle. Ecco cosa dovete fare. SBC Sfide richieste (6). 1. Leggenda nata Premio: 1x Small Silver Players Pack Esattamente 11 giocatori rari. Esattamente giocatori bronzo. 2. Astro nascente Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Esattamente 11 giocatori rari. Esattamente giocatori d'argento. 3. El Buitre Premio: 1x Premium Gold Pack Minimo 1 giocatore del Real Madrid. Minimo 1 giocatore TOTS o TOTW. Valutazione squadra minima: 87. 4. Prima scelta Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Minimo 1 giocatore TOTS o TOTW.