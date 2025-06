FC 25 Carvajal SBC Mutaforma

Preparati a mettere alla prova le tue abilità con la nuova SBC di FC 25 dedicata a Carvajal! Con quattro sfide impegnative e un premio esclusivo, questa sfida rappresenta un’occasione imperdibile per rafforzare la tua squadra e ottenere un giocatore non scambiabile del Real Madrid. Non perdere tempo: completa le sfide entro il 27 giugno e conquista il prestigioso premio. Sei pronto a vincere?

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Carvajal uscita in data 20 giugno 2025. SBC Carvajal. Numero sfide: 4. Premio: 1x Carvajal Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 200.000 Crediti circa. Scadenza: 27 giugno. Real Madrid. Premio: 1x Gold Players Pack Real Madrid: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 89. Spagna. Premio: 1x Small Prime Gold Players Pack Spagna: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 90.

