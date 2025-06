FBC Firebreak la recensione | poche luci molte ombre

FBC Firebreak di Remedy Entertainment prometteva un'esperienza innovativa nel multiplayer cooperativo, ma si rivela, a più luci che ombre, un’occasione mancata di sorprendere e coinvolgere davvero i giocatori. La sperimentazione si perde tra scelte discutibili e una narrazione poco incisiva, lasciando un senso di delusione. Un titolo che avrebbe potuto brillare, ma che finisce per spegnersi troppo presto.

Remedy Entertainment ha saputo, nel corso degli anni, distinguersi per la sua spiccata connotazione sperimentale e un focus marcato sull’aspetto narrativo dei suoi videogiochi. Con FBC Firebreak, tuttavia, questa vena sperimentale ha toccato per la prima volta il mondo del multiplayer cooperativo. Il titolo dello studio finlandese, purtroppo, ha più ombre che luci e risulta già come un grande rimpianto e un’occasione mancata per poter approfondire ulteriormente l’universo interconnesso che Remedy sta espandendo da molto tempo con le sue IP. Al netto delle gravi carenze che rendono FBC Firebreak un probabile insuccesso, ci sono tuttavia anche alcuni elementi positivi che non vanno trascurati e che andremo ad analizzare nelle prossime righe. 🔗 Leggi su Screenworld.it