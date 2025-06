Fasano bimba di due anni aggredita da pitbull | ricoverata in condizioni stabili

Una terribile notte ha scosso Fasano, quando una tenera bambina di quasi due anni è stata brutalmente aggredita da un pitbull, lasciando la comunità sgomenta. Dopo il dramma di Pistoia, un altro episodio simile riaccende i timori sulla sicurezza degli animali domestici e richiede un’attenzione urgente da parte delle autorità e delle famiglie. La vicenda ci invita a riflettere sulla necessità di maggiore responsabilità e prevenzione.

Era il 30 maggio scorso quando la cronaca venne scossa con un nuovo tragico episodio di aggressione da pitbull in cui rimasero coinvolte nonna e nipote a Pistoia. Ora, una vicenda similare è avvenuta a Fasano, in provincia di Brindisi: una bambina di poco meno di due anni è stata aggredita da un pitbull di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fasano, bimba di due anni aggredita da pitbull: ricoverata in condizioni stabili

