Fasano bimba di 2 anni azzannata alla testa dal pitbull del nonno

Una tragedia scuote Selva di Fasano: una bambina di soli 2 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata azzannata dal pitbull del nonno. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità. La piccola, attualmente in ospedale in condizioni critiche, necessita di cure urgentissime. Per scoprire come si è svolto l’accaduto e aggiornamenti sulla sua condizione, continuate a seguirci su DayItaliaNews.

L'aggressione è avvenuta a Selva di Fasano: la piccola è in ospedale in gravi condizioni. Una bambina di due anni è rimasta seriamente ferita dopo essere stata morsa dal pitbull del nonno. L'episodio drammatico si è verificato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17:30, nella località di Selva di Fasano, in provincia di Brindisi. Ferite alla testa e ricovero d'urgenza. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata aggredita improvvisamente dal cane, che le ha inferto gravi ferite alla testa. Le cause dell'attacco sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

