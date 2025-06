Fasano | azzannata dal pitbull del nonno bimba di due anni in gravi condizioni È ricoverata al Giovanni XXIII di Bari

Una terribile tragedia scuote Fasano: una bambina di soli due anni è stata gravemente ferita al volto dall’attacco del pitbull del nonno, mentre era con la famiglia nella loro casa alla Selva. Trasportata d’urgenza in ospedale, ora lotta tra la vita e la morte al pediatrico di Bari. Un incidente che solleva molte domande sulla gestione degli animali domestici e la sicurezza dei più piccoli.

La bambina era con la famiglia nella casa alla Selva di Fasano. Per cause da dettagliare è stata azzannata dal cane del nonno, un pitbull, ed è rimasta gravemente ferita alla testa. Trasportata all'ospedale di Fasano è stata poi trasferita al "Perrino" di Brindisi e da lì al pediatrico di Bari.

