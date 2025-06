Farwest su Rai 3 | Emanuela Orlandi le novità su Garlasco e i bambini plusdotati nella puntata del 20 giugno

Stasera su Rai 3 alle 21.25, Farwest di Salvo Sottile ci porta nel cuore di enigmi irrisolti e tematiche spinose, tra mistero Emanuela Orlandi, una setta sconvolgente e i "bambini gifted". Un viaggio tra verità nascoste e domande senza risposta, in un episodio che promette di catturare l'attenzione e far riflettere sul futuro e il prezzo della verità . Non perdete questa puntata intensa e coinvolgente.

Nella puntata di stasera Salvo Sottile indaga su uno dei misteri italiani più oscuri, ma apre anche uno sguardo su una setta che sconvolse il mondo, sui bambini "gifted" e sul futuro. Qual è il prezzo della verità ? Se lo chiede stasera Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda su Rai 3 alle 21.25, che torna a scavare nei lati più inquieti del presente. Una puntata densa, che tiene insieme il mistero di Emanuela Orlandi, i vuoti della scuola italiana, le promesse (e minacce) dell'intelligenza artificiale e il fascino sinistro delle sette. Tra inchieste esclusive, testimonianze inedite e domande che ancora bruciano, il programma prova a illuminare ciò che molti preferiscono lasciare nell'ombra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Farwest su Rai 3: Emanuela Orlandi, le novità su Garlasco e i bambini plusdotati nella puntata del 20 giugno

In questa notizia si parla di: puntata - farwest - emanuela - orlandi

Andrea Purgatori era un grande giornalista. La sua morte è circondata da ombre e dubbi. L’inchiesta di #FarWest ora su #raitre http://bit.ly/RAI3diretta Vai su Facebook

Farwest su Rai 3: Emanuela Orlandi, le novità su Garlasco e i bambini plusdotati nella puntata del 20 giugno; Pietro Orlandi, ospite da Salvo Sottile a Farwest stasera in tv su Rai 3: rivelazioni esclusive sul caso Orlandi e la pista che porta a Londra; Emanuela Orlandi, trovato l’ex funzionario che conferma il misterioso volo Roma-Londra chiesto dal….

Farwest su Rai 3: Emanuela Orlandi, le novità su Garlasco e i bambini plusdotati nella puntata del 20 giugno - Se lo chiede stasera Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda su Rai 3 alle 21. msn.com scrive

Emanuela Orlandi, la confessione esclusiva dell'amica: «Un prelato la infastidì nei giardini vaticani». Di chi si tratta? Stasera il caso a FarWest - 25 su Rai 3, torna «Farwest», la trasmissione di Salvo Sottile, con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente in diretta con Monica Maggioni, Dir ... Lo riporta msn.com