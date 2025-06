Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Stasera su Rai 3, Salvo Sottile ci guida in un affascinante viaggio tra i confini inesplorati dell’Italia con Farwest, il suo nuovo programma che svela le storie più avvincenti delle terre di frontiera. Un appuntamento imperdibile per scoprire le inchieste più coinvolgenti e gli ospiti sorprendenti di questa sera, 20 giugno 2025, dove le regole saltano e i protagonisti sono spesso i più deboli. Non perderti questa puntata ricca di emozioni e rivelazioni.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 20 giugno. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 20 giugno 2025. Anticipazioni. Torna l’appuntamento con Salvo Sottile e con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente in diretta con Monica Maggioni, Direttrice Editoriale per l’Offerta Informativa Rai. 🔗 Leggi su Tpi.it