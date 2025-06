Farmaco salvavita per gatti malati di Fip in commercio? Evi | Remdesivir costa fino a 60mila euro e non si trova

La lotta alla Peritonite Infettiva Felina si fa più concreta con l’autorizzazione del Remdesivir anche in Italia, un farmaco salvavita che potrebbe cambiare le sorti dei nostri amati gatti. Tuttavia, il suo costo elevato, fino a 60mila euro, e la difficile reperibilità sollevano interrogativi importanti sulla accessibilità di questa cura innovativa. È giunto il momento di riflettere sul valore della salute animale e sulle sfide economiche per i proprietari.

Dopo l'annuncio del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato di aver autorizzato la commercializzazione anche in Italia del farmaco che curala Peritonite Infettiva Felina, la deputata del Pd ha presentato una interrogazione parlamentare rivolta al Ministro Schillaci per i costi esorbitanti a carico di chi vive con un gatto malato: "Un trattamento completo con Remdesivir costa sui 700 euro al giorno e va fatto per un periodo di 84 giorni". Riuscire poi ad ottenerlo per ora sembra impossibile: "I veterinari non possono ancora prescrivere il farmaco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

