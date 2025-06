Farmaco accesso e disparità | da Palermo l' appello per un sistema sanitario più equo

a Palermo ha acceso i riflettori sulle disparità di accesso ai farmaci, lanciando un appello affinché il sistema sanitario regionale diventi più equo e uniforme. Durante il convegno “Il governo e la gestione del farmaco”, esperti e autorità si sono confrontati su come garantire disponibilità e appropriatezza delle cure per tutti i cittadini, riducendo le diseguaglianze. L'iniziativa rappresenta un passo importante verso un modello più giusto e accessibile, fondamentale per il benessere collettivo.

