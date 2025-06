Farmaceutica Golotta AbbVie | 13 mld di dollari in ricerca e sviluppo nel 2024

AbbVie e il suo impegno senza precedenti nella ricerca farmaceutica continuano a sorprendere: nel 2024, hanno investito circa 13 miliardi di dollari in R&S, consolidando la loro posizione come leader innovativi. Nei primi mesi del 2025, questo sforzo si è intensificato grazie a nuove partnership e acquisizioni strategiche. Un esempio luminoso di come l’innovazione possa trasformare il futuro della salute globale, aprendo nuove frontiere per terapie rivoluzionarie e miglioramenti concreti nella vita delle persone.

(Adnkronos) – "L'impegno di essere una biofarmaceutica fortemente focalizzata su ricerca e innovazione si è tradotto nel 2024 nello stanziamento di circa 13 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Nei primi mesi del 2025 abbiamo ulteriormente potenziato i nostri sforzi grazie a nuove partnership e acquisizioni che hanno rafforzato la nostra pipeline". Lo ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Farmaceutica, Golotta (AbbVie): “13 mld di dollari in ricerca e sviluppo nel 2024”

In questa notizia si parla di: ricerca - dollari - sviluppo - farmaceutica

Trump contro Harvard, persi 2,4 miliardi di dollari per i tagli ai fondi per la ricerca in Usa - L’amministrazione Trump ha imposto severi tagli ai fondi per la ricerca negli Stati Uniti, provocando perdite finanziarie enormi.

Si rinnova l’appuntamento di RCS Academy con i rappresentanti delle istituzioni di ricerca, gli esperti e i manager delle aziende del Life Science. La... Vai su Facebook

Farmaceutica, Golotta (AbbVie): 13 mld di dollari in ricerca e sviluppo nel 2024; Neurologia, GRIN Therapeutics e Angelini Pharma siglano un accordo su radiprodil; Ricerca e sviluppo non giustificano il prezzo elevato dei nuovi farmaci.

Farmaceutica, Golotta (AbbVie): "13 mld di dollari in ricerca e sviluppo nel 2024" - "L'impegno di essere una biofarmaceutica fortemente focalizzata su ricerca e innovazione si è tradotto nel 2024 nello stanziamento di circa 13 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Lo riporta msn.com

L’IA nella ricerca farmaceutica: le applicazioni promettenti, i rischi - Un terzo del tempo del processo medio di ricerca e sviluppo viene speso nella prima fase di ricerca di un farmaco. Riporta agendadigitale.eu