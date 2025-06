Fame da Lupi | al via la campagna abbonamenti dell’Avellino Basket

le porte a un nuovo entusiasmante capitolo, invitando ogni tifoso a vivere questa stagione come protagonista assoluto. La “Fame da Lupi” non è solo uno slogan, ma un simbolo di unità e determinazione che ci farà raggiungere insieme nuovi traguardi. Prepariamoci a far sentire il nostro grido di guerra: la stagione sta per cominciare, e il cuore dell’Irpinia batte forte più che mai.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è solo una nuova stagione sportiva. È un richiamo viscerale, un grido che parte dal cuore dell'Irpinia e si fa tamburo dentro ogni tifoso. È la " Fame da Lupi ", lo slogan che segna l'inizio della Campagna Abbonamenti 20252026 dell'Avellino Basket, un invito potente e identitario rivolto a tutta la comunità biancoverde. Con queste parole forti, che evocano senso di appartenenza, passione e orgoglio, il club apre ufficialmente le porte a una nuova avventura, richiamando i tifosi a riempire gli spalti e a far battere il cuore del PaladelMauro. " Non è solo sport, non è solo tifo.

