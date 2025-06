False attestazioni per ottenere il rilascio patente | sei indagati scuola guida nei guai

Sei indagati a Brindisi per aver falsamente attestato il completamento delle ore di guida obbligatorie, tentato di ottenere la patente in modo illecito. Un caso che scuote la scuola guida locale e mette in discussione l'integrità del sistema. La vicenda solleva un'importante riflessione sulla trasparenza e l’onestà nel mondo delle patenti di guida, aspetti fondamentali per la sicurezza di tutti sulle strade.

BRINDISI – Avrebbero attestato, falsamente, il completamento delle ore di guida obbligatorie, ai fini dell'esame del conseguimento della patente. Sei persone sono accusate di falsità ideologica in atto pubblico per induzione, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Polizia stradale di Brindisi.

In questa notizia si parla di: patente - guida - false - attestazioni

