Fallo non dimentica Gioia | manifesti in paese per chiedere verità sulla scomparsa di Giovina Mariano

l’attenzione della comunità e delle autorità sulla scomparsa di Gioia, affinché venga fatta luce sulla verità. In un paese unito e determinato, il desiderio di giustizia si fa sentire forte e chiaro: non dimenticare Gioia, per restituire a lei e alle sue persone care la pace che meritano.

Il 20 giugno, a Fallo, paese natale di Giovina Mariano – conosciuta da tutti come Gioia – sono comparsi dei manifesti con la sua immagine e un messaggio che denuncia il mistero e le contraddizioni della sua vicenda. L’obiettivo dell’iniziativa, come si legge su IlPescara, è riaccendere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fallo non dimentica Gioia: manifesti in paese per chiedere verità sulla scomparsa di Giovina Mariano

In questa notizia si parla di: fallo - gioia - manifesti - paese

A Fallo una mostra interattiva con le immagini di Gioia Mariano. "Non vogliamo l'archiviazione": l'appello di alcuni cugini - A fallo, un affascinante paese di origini misteriose, si anima con una mostra interattiva dedicata a Gioia Mariano.

Nessuna sicurezza, solo repressione. La destra impone al Paese un decreto per reprime il dissenso e fare propaganda sulla pelle dei più deboli. Vai su Facebook

Fallo non dimentica Gioia: manifesti in paese per chiedere verità sulla scomparsa di Giovina Mariano; A Fallo una mostra interattiva con le immagini di Gioia Mariano. Non vogliamo l'archiviazione: l'appello di alcuni cugini; A Fallo una mostra interattiva con le immagini di Gioia Mariano Non vogliamo l' archiviazione | l' appello di alcuni cugini.

Bestemmie sui manifesti: scoperta choc in paese. È polemica - Un manifesto è stato affisso in via Castelforte, su una cabina elettrica, e ritrae la parodia ... quotidianodipuglia.it scrive

Manifesti in paese «Sì ai profughi» - Se l'idea di accogliere tre profughi ha sollevato timori e proteste di alcuni cittadini, ce ne sono altri che ... Da ilgazzettino.it