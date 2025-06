Fallita la conciliazione | salta accordo sul contratto vigilanza privata

La tavola rotonda presso la Prefettura di Piacenza, che avrebbe potuto segnare una svolta per il settore della vigilanza privata, si è conclusa senza accordo. Dopo un acceso confronto, la conciliazione è fallita, lasciando i lavoratori in attesa di nuove strategie per tutelare i loro diritti. La situazione rimane complessa e richiede un impegno condiviso per trovare soluzioni concrete e durature.

L'incontro presso la Prefettura di Piacenza, tenutosi il 19 giugno, e volto a definire il Contratto Integrativo Provinciale (CIP) per i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, si è concluso con un nulla di fatto. Lo riferisce la Cisl di Piacenza e Parma in una nota. «La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fallita la conciliazione: salta accordo sul contratto vigilanza privata

In questa notizia si parla di: contratto - vigilanza - privata - fallita

Aurelio De Laurentiis ha appena lasciato la sede della Filmauro: tra qualche ora dovrebbe incontrare Kevin De Bruyne per le firme sul contratto e le foto di rito #DeLaurentiis #DeBruyne #Napoli #SpazioNapoli Vai su Facebook

Fallita la conciliazione: salta accordo sul contratto vigilanza privata; Sciopero metalmeccanici, Chiappa (Cgil): “Ora Federmeccanica riapra le trattative per il contratto”; Agenti di sicurezza, un esercito di precari.

Fallita la conciliazione dal Prefetto: salta accordo sul contratto vigilanza privata - L' incontro presso la Prefettura di Piacenza, tenutosi il 19 giugno 2025, e volto a definire il Contratto Integrativo Provinciale (Cip) per i lavoratori ... Segnala piacenzasera.it

In Puglia sciopero vigilanza privata, 'più equità e sicurezza' - Estendere a tutta la Puglia il contratto integrativo, attivo nelle aziende in provincia di Bari e Barletta- msn.com scrive