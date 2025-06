Fairphone 6 lo smartphone facilmente riparabile ora si fa in due Migliorano schermo e processore e costa meno

Il Fairphone 6 arriva con una rivoluzione: uno smartphone di qualità, facile da riparare e sostenibile, ora potenziato con uno schermo LTPO e un processore Snapdragon 7s Gen 3. E tutto questo a un prezzo più accessibile rispetto al modello precedente. Un passo deciso verso tecnologia etica e accessibile, che combina innovazione e rispetto per il pianeta. Scopri come il futuro diventa davvero più sostenibile.

Spuntate le immagini stampa del nuovo telefono equosolidale e facile da riparare. C’è uno schermo LTPO e il posto del processore è occupato da uno Snapdragon 7s Gen 3. Costa meno del modello dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Fairphone 6, lo smartphone facilmente riparabile ora “si fa in due”. Migliorano schermo e processore, e costa meno

In questa notizia si parla di: processore - schermo - costa - meno

