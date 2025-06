Facoltà di medicina l’obiettivo è iniziare l’anno nel campus di Crédit Agricole

L'Università di Parma apre un nuovo capitolo con il campus di Crédit Agricole Italia a Piacenza, una struttura all’avanguardia dedicata alla formazione in Medicina e Professioni sanitarie. I lavori di adeguamento stanno procedendo spediti, promettendo un ambiente stimolante per student? e professionist? del futuro. Un’opportunità unica per iniziare l’anno accademico in una sede moderna e funzionale, pronta a supportare eccellenza e innovazione nel campo della salute.

Procedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione della nuova sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell'Università di Parma a Piacenza: il Campus di Crédit Agricole Italia (già Centro di formazione del.