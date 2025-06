Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico video intervista | Il mio sogno era fare il musicista – Musicultura 2025

Scopri l'incredibile mondo di Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico, protagonisti della XXXVI edizione di Musicultura, un festival che celebra il talento musicale emergente e consolidato. Nella nostra esclusiva video intervista, i due conduttori ci svelano storie, sogni e le emozioni di questa grande kermesse, tra grandi ospiti e giovani promesse. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un racconto appassionato che vi farà vivere l’essenza di questa straordinaria manifestazione musicale.

La nostra video intervista a Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico, conduttori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata tra grandi ospiti e otto giovani vincitori. Vi presentiamo la nostra video intervista a Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico, protagonisti delle serate conclusive della XXXVI edizione di Musicultura. I due conduttori, per la prima volta insieme sul palco dello Sferisterio di Macerata, ci hanno raccontato la loro esperienza al fianco di una delle manifestazioni più importanti per la canzone d’autore italiana. Tra entusiasmo, emozione e consapevolezza del ruolo, si sono detti felici di accompagnare un pubblico così vario attraverso due serate dense di musica, parole e visioni contemporanee. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu