Fabbian Lazio l’Inter pensa alla recompra? Lo scenario per il centrocampista

Fabbian Lazio, il centrocampista piace a Sarri: l’Inter valuta l’inserimento della recompra nella trattativa. Davide Frattesi, anche Giovanni Fabbian, è finito nel mirino della Lazio per la prossima stagione. Il centrocampista del Bologna, dopo il biennio in rossoblu, potrebbe cambiare maglia quest’estate ed è stato individuato dai biancocelesti come profilo ideale per rafforzare il centrocampo di Maurizio Sarri. L’ex Inter è pronto a vivere una nuova sfida tra le fila della Lazio.

Fabbian Lazio, il centrocampista piace a Sarri: l’Inter valuta l’inserimento della recompra nella trattativa. Davide Frattesi, anche Giovanni Fabbian è finito nel mirino della Lazio per la prossima stagione. Il centrocampista del Bologna, dopo il biennio in rossoblu, potrebbe cambiare maglia quest’estate ed è stato individuato dai biancocelesti come profilo ideale per rafforzare il centrocampo di Maurizio Sarri. L’ex Inter è stato ceduto ormai due anni fa al Bologna ma i nerazzurri vantano il diritto di recompra. Lo stesso, come sottolineato dal Corriere dello Sport, può essere attivato dall’1 luglio e l’Inter potrebbe riportarlo a casa per 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabbian Lazio, l’Inter pensa alla recompra? Lo scenario per il centrocampista

In questa notizia si parla di: centrocampista - lazio - inter - recompra

Guendouzi Lazio, il centrocampista pronto per una grande sfida! Colloquio con il tecnico Baroni e l’Inter… - Matteo Guendouzi, centrocampista francese, è pronto per affrontare una sfida decisiva con la Lazio. Dopo un colloquio con il tecnico Baroni, la squadra si prepara a un confronto cruciale contro l’Inter, ancora in lotta per il titolo di Serie A.

Movimenti di mercato in vista! La Lazio mette gli occhi su Andrea Colpani (trequartista ex Monza) Interesse anche per Giovanni Fabbian ( centrocampista classe 2003 del Bologna) Attenzione: sull’ex Reggina c’è un diritto di recompra dell’Inter per 12 milioni di Vai su X

? L'Inter non eserciterà il diritto di recompra a €12m per Giovanni Fabbian. La Lazio ci sta pensando, con Sarri che avrebbe indicato il profilo del centrocampista alla dirigenza. - SportMediaset Vai su Facebook

SM – Inter, no alla recompra per Fabbian. E sul centrocampista c’è già un club di A; CdS - Fabbian piace alla Lazio, Pio Esposito al Genoa: l'Inter riflette su entrambi; Calciomercato Lazio, decolla l’idea scambio Tchaouna-Fabbian?.

SM – Inter, no alla recompra per Fabbian. E sul centrocampista c’è già un club di A - Il centrocampista non verrà riscattato dall'Inter e il Bologna potrebbe metterlo sul mercato. fcinter1908.it scrive

Calciomercato Bologna, Fabbian nel mirino di una rivale! La situazione tra i rossoblu e il centrocampista - Calciomercato Bologna, Fabbian nel mirino della Lazio, l’Inter rinuncia alla recompra. Da calcionews24.com