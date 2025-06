Fabbian Inter il centrocampista piace alla Fiorentina | il club viola vuole capire la situazione attorno al suo cartellino tra i nerazzurri e il Bologna

La Fiorentina, sempre attenta alle opportunità di mercato, si trova ora a seguire con interesse Fabbian, il giovane centrocampista dell'Inter. Dopo le recenti acquisizioni, i viola vogliono capire meglio la situazione tra i nerazzurri e il Bologna, valutando eventuali mosse future. La strategia del club toscano dimostra quanto siano determinati a rafforzare la rosa, ma la situazione rimane in evoluzione. La curiosità ora è: come si svilupperà questa trattativa?

Fabbian Inter, la Fiorentina punta il centrocampista: il club viola osserva e attende di capire la situazione tra i nerazzurri e il Bologna. La Fiorentina ha mostrato un grande dinamismo sul fronte del calciomercato. Dopo aver portato a termine l'acquisto di Edin Dzeko, il club viola ha portato a termine anche l'affare relativo a Fazzini, consolidando ulteriormente il proprio organico. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, la società toscana non ha intenzione di fermarsi qui, e ha messo nel mirino un altro interessante centrocampista. Stiamo parlando di Giovanni Fabbian, giovane talento che ha destato l'attenzione di diversi club.

Risultati Serie A LIVE: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, Fiorentina avanti contro il Bologna, la Lazio pareggia contro l’Inter - Buona domenica di calcio con la Serie A: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, la Fiorentina è avanti contro il Bologna, mentre la Lazio pareggia contro l'Inter.

Fiorentina, Lazio e un club della PremierLeague hanno chiesto informazioni per il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian. L'Inter ha una clausola di riacquisto di 12 milioni di euro.

