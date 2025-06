Ezio Greggio commenta l’esordio della Juve al Mondiale per Club ed esalta quei tre bianconeri | Sono incontenibili

Ezio Greggio si scatena sui social, esaltando l’esordio della Juventus al Mondiale per Club con un clamoroso 5-0. Il celebre showman non ha risparmiato parole di ammirazione per tre bianconeri che si sono dimostrati davvero incontenibili in campo. Una performance che ha lasciato il segno e promette grandi emozioni per i prossimi appuntamenti. E voi, chi sarà il protagonista della prossima partita?

Intervenuto sul proprio profilo X Ezio Greggio ha commentato l'esordio della Juve al Mondiale per Club, coinciso con un netto 5-0 rifilato alla formazione degli Emirati Arabi dell' Al Ain. Le sue dichiarazioni. EZIO GREGGIO – « 5-0. Bell'inizio, bell'allenamento e bei goal della Juventus in Usa al Mondiale per club contro l'Al Ain. Kolomuani, Conceicao, e Yldiz incontenibili. Forza Juve ora e sempre! "Igor diamoci del Tu-dor" »

