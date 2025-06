Ex comandante nel mirino della Procura | candidata esclusa ingiustamente dal concorso per la polizia locale

Un ex comandante nel mirino della procura, una candidata ingiustamente esclusa dal concorso e un'indagine che scuote la città di Mondragone. La complessa vicenda coinvolge il concorso per l’assunzione di due funzionari della polizia locale, sotto inchiesta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un intreccio di accuse e sospetti che potrebbe sconvolgere le certezze di chi aspettava di servire la comunità. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

C’è anche il concorso per l’assunzione di due funzionari della polizia locale nell’indagine dei carabinieri di Mondragone, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto dell’ex comandante dei caschi bianchi mondragonesi David Bonuglia, finito agli arresti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ex comandante nel mirino della Procura: candidata esclusa ingiustamente dal concorso per la polizia locale

