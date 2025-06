Ex Cierrebi Xm24 cerca di organizzare festa illegale | sgomberati

L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine a un tentativo di festa clandestina all’ex Cierrebi, un punto di riferimento storico per la comunità della Bolognina. La segnalazione dei cittadini ha permesso di sgomberare tempestivamente l’evento, assicurando la sicurezza pubblica e rispettando le normative vigenti. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per tutelare il nostro territorio.

È intervenuta la polizia all'ex Cierrebi, dove un gruppo di persone riconducibili all'area dello storico centro sociale della Bolognina Xm24 stava tentando di organizzare un raduno musicale illegale. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la polizia. Gli agenti hanno.

