Eventi week-end | atmosfera Regencya villa Arconati di Castellazzo e Festa della musica a Cusano

Questo weekend si preannuncia ricco di emozioni e divertimento, con eventi che spaziano dalla raffinatezza dell’epoca Regency a Castellazzo alla vivace Festa della Musica a Cusano, con artisti internazionali. Un’occasione perfetta per immergersi in atmosfere uniche e scoprire tante altre iniziative pensate per tutti i gusti. Non resta che scegliere l’evento che fa per voi e lasciarsi coinvolgere dall’energia del weekend!

Molte proposte per il tempo libero anche per questo fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025: dalla rievocazione del periodo Regency – o stile Impero – a Castellazzo, reso noto dalla serie Bridgerton, alla “Festa della Musica” di Cusano con ospiti internazionali. Ma sono in programma tante altre iniziative interessanti: feste, appuntamenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

