Eventi gratuiti in tutta l’isola Incontri laboratori e spettacoli

Scopri gli eventi gratuiti che animano l’isola, un’occasione unica per immergersi in incontri, laboratori e spettacoli coinvolgenti. SEIF si distingue per le sue tre anime: educativa, scientifica e divulgativa, offrendo esperienze pensate per tutti, dai più piccoli agli adulti. Tra immersioni guidate, workshop sulla sostenibilità e spettacoli serali, questa iniziativa trasforma l’isola in un palcoscenico di cultura e natura. Non perdere l’opportunità di vivere momenti indimenticabili!

SEIF mantiene le sue tre anime fondanti. Quella educativa, rivolta in particolare a bambini e ragazzi, con laboratori ambientali e immersioni guidate in collaborazione con Legambiente Arcipelago Toscano e i diving dell' Elba. Quella scientifica, con incontri e workshop pomeridiani per approfondire temi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione dell' ecosistema marino. E quella divulgativa, che prende vita ogni sera tra spettacoli teatrali, musica e momenti di confronto pubblico. Si parte il 27 da Capoliveri, con la Spiaggia di Lacona che al mattino ospita le prime attività per i più piccoli.

