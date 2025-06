Evasione fiscale 9mila italiani nei guai inchiodati dalla Guardia di Finanza

Nel cuore dell’Italia, la Guardia di Finanza smaschera oltre 9.000 evasori totali, sorprendendo con dichiarazioni di reddito zero nonostante ingenti introiti. Nei 17 mesi di attività, sono state denunciate quasi 21.000 persone e sequestrati beni per oltre 6,2 miliardi di euro. Un bilancio che evidenzia come il contrasto all’evasione fiscale sia più che mai una priorità. I 9.139 evasori...

Dichiaravano reddito zero, a fronte di introiti spesso importanti: la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 9.000 evasori totali, come riporta il bilancio degli ultimi 17 mesi di attività delle Fiamme gialle, presentato in occasione del 251° anniversario del Corpo. E sono state denunciate quasi 21.000 persone per reati tributari, mentre i beni sequestrati ammontano ad oltre 6,2 miliardi di euro. Il lavoro nero cala leggermente. I 9.139 evasori totali esercitavano attività d’impresa o lavoro autonomo ed erano completamente sconosciuti al Fisco. In molti casi operavano su piattaforme di ecommerce. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Evasione fiscale, 9mila italiani nei guai inchiodati dalla Guardia di Finanza

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - evasione - fiscale

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

Guardia di finanza, oltre 1 milione di interventi. Sequestrati 6 miliardi per evasione fiscale https://ilsole24ore.com/art/guardia-finanza-oltre-1-milione-interventi-sequestrati-6-miliardi-evasione-fiscale-AHFAqTJB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Or Vai su X

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 190mila euro a due coniugi indagati per evasione fiscale e autoriciclaggio. Coinvolte società dell’Alta Padovana e beni anche in Romania Vai su Facebook

Guardia di finanza, oltre 1 milione di interventi. Sequestrati 6 miliardi per evasione fiscale; Evasione fiscale, 9mila italiani nei guai inchiodati dalla Guardia di Finanza; Evasione fiscale, la Gdf scopre oltre 9 mila evasori totali.

Guardia di finanza, oltre 1 milione di interventi. Sequestrati 6 miliardi per evasione fiscale - Il bilancio dal 1° gennaio 2024 al 31 magio 2025 in occasione del 251° anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Scrive ilsole24ore.com

Guardia di Finanza: in un anno 1 milione di interventi in tutta Italia, scoperti più di 9 mila evasori e oltre 58 mila lavoratori in nero - Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1 milione di interventi e circa 106 mila indagini per contrastare gli illeciti economico- Secondo informazione.it