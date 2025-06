Eurosport via da Sky.

Sky annuncia con entusiasmo l’acquisizione esclusiva dei diritti di Wimbledon fino al 2030, consolidando la sua posizione come leader nel tennis. Tuttavia, questa vittoria ha un prezzo: la perdita degli altri tre Slam, ora nelle mani di Eurosport, che lascia definitivamente la pay TV. La decisione segna un cambiamento epocale nel panorama televisivo sportivo e apre nuove sfide per gli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva il futuro.

Sky annuncia in pompa magna l’acquisizione dei diritti di Wimbledon anche per il prossimo quadriennio, trasmettendo in esclusiva ai propri abbonati il torneo londinese fino al 2030. La notizia, però, è un’altra: perde gli altri tre Slam garantiti da Eurosport, che lascia definitivamente la pay TV. Il contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery, proprietaria del network europeo presente sulla piattaforma satellitare alle numerazioni 210 e 211, è in scadenza il 30 giugno e, a dieci giorni dalla conclusione, non è previsto alcun tentativo di rinnovo. I rapporti tra i due broadcaster, dunque, si interrompono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it