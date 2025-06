Eurosport via da Sky

Sky ha conquistato i diritti di Wimbledon fino al 2030, un traguardo importante per gli appassionati di tennis. Tuttavia, la vera novità è l’abbandono di Eurosport, che lascia definitivamente la pay TV, portando via con sé gli Australian Open e Roland Garros. Questa situazione segna un nuovo capitolo nel panorama sportivo, trasformando il modo in cui gli appassionati vivranno grandi eventi internazionali. La sfida ora è scoprire come cambierà il mercato e quali alternative emergenti si presenteranno.

Sky annuncia in pompa magna l’acquisizione dei diritti di Wimbledon anche per il prossimo quadriennio, trasmettendo in esclusiva ai propri abbonati il torneo londinese fino al 2030. La notizia, però, è un’altra: perde Australian Open e Roland Garros garantiti da Eurosport, che lascia definitivamente la pay TV. Il contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery, proprietaria del network europeo presente sulla piattaforma satellitare alle numerazioni 210 e 211, è in scadenza il 30 giugno e, a dieci giorni dalla conclusione, non è previsto alcun tentativo di rinnovo. I rapporti tra i due broadcaster, dunque, si interrompono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Eurosport via da Sky

Eurosport via da Sky - Il 30 giugno 2025 scade il contrato e i due canali di WBD escono dalla programmazione della pay TV ... Secondo davidemaggio.it

Sky-Eurosport divorzio: quando, cosa cambia per la pay tv e per il canale di Warner Bros dopo l'addio - Eurosport lascia Sky: il contratto scadrà il 30 giugno, le trattative non hanno portato a una fumata bianca e salvo clamorosi colpi di scena non ci sarà rinnovo. Segnala affaritaliani.it