eurosport via da sky

L’estate sportiva si apre con un grande colpo di scena: Eurosport abbandona Sky, lasciando dietro di sé il prestigioso pacchetto Australian Open e Roland Garros. Sky, dal canto suo, celebra l’acquisto esclusivo dei diritti di Wimbledon fino al 2030, rafforzando il proprio investimento nei grandi appuntamenti tennistici. Una mossa che cambierà il panorama delle trasmissioni sportive in Italia, offrendo agli appassionati nuove sfide e opportunità di visione.

Sky annuncia in pompa magna l’acquisizione dei diritti di Wimbledon anche per il prossimo quadriennio, trasmettendo in esclusiva ai propri abbonati il torneo londinese fino al 2030. La notizia, però, è un’altra: perde Australian Open e Roland Garros garantiti da Eurosport, che lascia definitivamente la pay TV. Il contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery, proprietaria del network europeo presente sulla piattaforma satellitare alle numerazioni 210 e 211, è in scadenza il 30 giugno e, a dieci giorni dalla conclusione, non è previsto alcun tentativo di rinnovo. I rapporti tra i due broadcaster, dunque, si interrompono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it